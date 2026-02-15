Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не вышла на первую тренировку олимпийского турнира в Италии, сообщил источник РИА Новости. По данным источников, спортсменка прибыла в Милан только утром 15 февраля из-за длительного ночного перелета.

Остальные участницы первой стартовой группы отработали занятие в полном составе. На льду были замечены все соперницы Петросян, включая белорусскую фигуристку Викторию Сафонову.

Пропуск первой тренировки, вероятно, связан с необходимостью восстановиться после дороги. Женский турнир на Олимпиаде стартует 17 февраля короткой программой, а произвольную фигуристки покажут 19 февраля. До старта у Петросян будет еще две официальные тренировки.

Ранее Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, выразил гордость за выступление сына на Олимпийских играх в Италии, где спортсмен занял итоговое шестое место. Он отметил мужество и чистоту проката 23-летнего фигуриста. Сам Гуменник поблагодарил поклонников за поддержку. Спортсмен выразил надежду, что в дальнейшем его профессиональные навыки станут лучше.

До этого фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.