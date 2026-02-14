Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 02:51

Фигурист из Казахстана сенсационно завоевал золото на Олимпиаде

Казахстанский фигурист Шайдоров стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Сумма баллов победителя составила 291,58. Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронза — у его соотечественника Сюна Сато (274,90).

Для Шайдорова это первое олимпийское золото в карьере. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2025 года и сейчас занимает третью строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Его победа стала одной из главных сенсаций олимпийского турнира фигуристов.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Петр Гуменник завершил турнир на шестой позиции. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Гуменник чисто исполнил сложную произвольную программу с четырьмя разными четверными прыжками. В его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и другие элементы.

До этого стало известно, что сменивший гражданство конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебро на дистанции 10 тыс. метров на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выступая за Польшу. Он преодолел дистанцию за 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды чеху Методею Йилеку.

фигуристы
олимпиады
победы
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Фигурист из Казахстана сенсационно завоевал золото на Олимпиаде
В скрининг новорожденных в РФ внесут еще одно редкое заболевание
Стало известно, какой важный вопрос согласовали РФ и Украина в Абу-Даби
В МИД РФ напомнили о цели БРИКС
Олимпиада-2026. Фигурное катание: сенсационные результаты мужского турнира
Ведущие шоу «ЧБД» ответили на вопрос о переезде в Казахстан
«Не актуально»: Дмитриев раскрыл, почему Рубио пропустит встречу с ЕС
Заработок в РФ, развод, запрет песен: где сейчас Константин Меладзе
Раскрыта причина смерти бывшего президента ВФЛА Балахничева
Мелания Трамп нарушила на публике собственный запрет
Президент Финляндии сделал громкое заявление о ситуации в зоне СВО
Судьи определили место Гуменника в мужском одиночном катании на ОИ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.