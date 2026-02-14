Фигурист из Казахстана сенсационно завоевал золото на Олимпиаде Казахстанский фигурист Шайдоров стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Фигурист Михаил Шайдоров принес Казахстану историческую победу в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане. После короткой программы он занимал лишь пятое место, но блестящий произвольный прокат позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Сумма баллов победителя составила 291,58. Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронза — у его соотечественника Сюна Сато (274,90).

Для Шайдорова это первое олимпийское золото в карьере. Он становился серебряным призером чемпионата мира 2025 года и сейчас занимает третью строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Его победа стала одной из главных сенсаций олимпийского турнира фигуристов.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Петр Гуменник завершил турнир на шестой позиции. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Гуменник чисто исполнил сложную произвольную программу с четырьмя разными четверными прыжками. В его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и другие элементы.

До этого стало известно, что сменивший гражданство конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебро на дистанции 10 тыс. метров на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, выступая за Польшу. Он преодолел дистанцию за 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды чеху Методею Йилеку.