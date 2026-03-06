Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:06

В Запорожской области при атаке на автомобиль пострадал водитель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Запорожской области атакован гражданский автомобиль, в результате чего пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Инцидент произошел на автомобильной дороге, ведущей в сторону города Васильевки.

Противник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по автомобильной дороге в направлении города Васильевки. Пострадал водитель — мужчина 1967 года рождения, он получил осколочное ранение. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар был произведен по сотрудникам отдела «Голопристанский» 28 февраля около 15:00 мск. По данным херсонского МВД, правоохранители подверглись атаке во время исполнения служебных обязанностей. Руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования семьям погибших.

атаки ВСУ
мирные жители
Запорожская область
Евгений Балицкий
