Мирная жительница Красноармейска рассказала, что Вооруженные силы Украины уничтожили ее дом, сбросив на него банку с зажигательной смесью. По словам пенсионерки, до этого к ней приходили украинские военные, которые сообщили, что им был дан приказ «обнулить всех», а особенно мужчин, передает ТАСС.

Дом спалили, была в подвале. Приходили украинцы и сказали, что нам дан приказ обнулить всех, особенно мужчин. А женщин, если кто-то помогал русским, значит, расстреляем. С 15 на 16 сентября кинули на дом банку с зажигательной смесью. Сначала дом зажгли, беспилотник летал. Потом на кухню кинул, спалил, — рассказала мирная жительница.

Она добавила, что через какое-то время дрон вернулся вновь и поджег сарай. В итоге уцелел только туалет. Женщина всю ночь пряталась под кустом, наблюдая, как догорает ее дом.

До этого беженка рассказала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели огонь, прикрываясь домами местных жителей. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от строений. Однажды, добавила она, танк укрылся в 30 метрах от ее дома.