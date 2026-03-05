Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке БПЛА на город, сообщили в пресс-службе главы региона. В период с 21:00 до 23:59 4 марта было уничтожено пять БПЛА, еще 33 БПЛА сбили с 00:00 до 8:00 5 марта.

По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

До этого губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что окна в нескольких соцучреждениях и жилых домах были повреждены при атаке ВСУ на Саратовскую область в ночь на 5 марта. По его словам, пострадавшим оказывается вся медицинская помощь.

Утром 5 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 76 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по 33 и 17 БПЛА уничтожили над Саратовской областью и акваторией Черного моря соответственно, 10 — над Крымом.

Также в оперштабе Краснодарского края сообщили, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи. По информации экстренных служб, обломки БПЛА рухнули в район жилой застройки.