Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 09:40

В США пообещали опубликовать еще 50 тыс. документов по делу Эпштейна

Минюст США до конца недели опубликует 50 тыс. документов по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Минюст США до конца недели опубликует еще 50 тыс. документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета The Times. По информации издания, эти файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР.

По итогам недавнего расследования выяснилось, что свыше 47 тыс. файлов Эпштейна пропали из общего доступа. В Минюсте объяснили это необходимостью их дополнительного изучения специалистами. Среди них, как отмечается, были три служебные записки ФБР.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта.

До этого бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.

США
Джеффри Эпштейн
Минюст США
секретные документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РКН обвинил популярный у россиян сервис в распространении фейков
«Отказано наотрез»: Киев не допустил страны Евросоюза к осмотру «Дружбы»
Блинкен предупредил о рисках для США перед лицом России
На Западе предрекли судьбу Ирана после окончания конфликта
Осужденный в российской колонии вербовал сокамерника для ВСУ
Стилист ответил на важный вопрос о горячей укладке
В США назвали большую ошибку Белого дома в подготовке операции против Ирана
В США рассказали о возвращении Индии к закупкам российской нефти
Цены на нефть Brent и WTI взлетели более чем на 3%
Политолог объяснил, почему Испания критикует действия США
Крейсер «Варяг» отработал удары на учениях в Японском море
Раскрыт скрытый смысл слов Путина о прекращении поставок газа в ЕС
Россиянам рассказали, за что могут штрафовать в пунктах выдачи
В РСТ напомнили, в каких странах можно безопасно провести отпуск
ВСУ разбомбили собственный пикап с ранеными под Красноармейском
Пластический хирург развеяла главное заблуждение о липосакции
Осужденный склонял сокамерников к госизмене в колонии на Кубани
Иран атаковал американский танкер в Персидском заливе
Журналисты RT попали под обстрел в Тегеране
Десятки тел иранских моряков нашли у берегов Шри-Ланки
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.