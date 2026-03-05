В США пообещали опубликовать еще 50 тыс. документов по делу Эпштейна Минюст США до конца недели опубликует 50 тыс. документов по делу Эпштейна

Минюст США до конца недели опубликует еще 50 тыс. документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщила газета The Times. По информации издания, эти файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР.

По итогам недавнего расследования выяснилось, что свыше 47 тыс. файлов Эпштейна пропали из общего доступа. В Минюсте объяснили это необходимостью их дополнительного изучения специалистами. Среди них, как отмечается, были три служебные записки ФБР.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что миллиардер и еще шесть неназванных человек свидетельствовали 3 марта.

До этого бывший президент США Билл Клинтон дал показания конгрессу по делу Эпштейна. На вопрос, посещал ли он дом финансиста, находясь на посту главы государства, Клинтон ответил, что не помнит этого. При этом экс-президент с уверенностью отметил, что точно никогда не был на острове Эпштейна.