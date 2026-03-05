Экономист дала советы, как получить больше средств при увольнении

Перед подписанием соглашения о единовременной компенсации при увольнении следует уточнить размер среднего месячного заработка и то, как именно в документе пропишут дополнительные выплаты, заявила LIFE.ru экономист Ирина Шацкая. От последнего зависит объем денежных средств, который выплатят экс-сотруднику. Дело в том, что в 2026 году выплаты при увольнении (выходное пособие и компенсации) не облагаются НДФЛ в пределах трех среднемесячных заработков сотрудника.

Если дополнительная выплата названа выходным пособием, она может подпасть под налоговую льготу. Если же ее оформили как премию — НДФЛ удержат полностью. От этого напрямую зависит, сколько денег получит сотрудник. Поэтому перед подписанием соглашения стоит уточнить две вещи: размер среднего месячного заработка и то, как именно в документах будет названа выплата. Понимание этого механизма позволяет избежать неожиданного удержания налога и фактически увеличить сумму, которая останется на руках, — объяснила Шацкая.

Эксперт привела пример: если средняя зарплата сотрудника составляла 80 тыс. рублей, то компенсация до 240 тыс. рублей не будет облагаться налогом. А если стороны договорились о выплате уже в 300 тыс. рублей, то НДФЛ удержат лишь с 60 тыс. рублей — с разницы между лимитом и фактической суммой.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что работодатель не вправе забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего. В случае если произошла переплата, вернуть средства можно, только уведомив работника и получив его одобрение либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.