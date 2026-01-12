Раскрыто, могут ли у работников забрать деньги в случае переплаты

Раскрыто, могут ли у работников забрать деньги в случае переплаты Роскачество: работодатель не вправе просто забрать излишне перечисленные деньги

Работодатель не вправе забрать излишне перечисленные сотруднику деньги без согласия последнего, заявила RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В случае, если произошла переплата, вернуть средства можно только уведомив работника и получив его одобрение, либо через согласованное удержание денег из будущих выплат.

Трудовой кодекс (ст. 137 ТК РФ) допускает удержание излишне выплаченной зарплаты только в строго определенных случаях, таких как счетная ошибка, неотработанный аванс, излишне выплаченные отпускные при увольнении, — уточнила Ганькина.

Она добавила, что работодатель обязан принять решение об удержании излишне выплаченной суммы в течение месяца после ее обнаружения. Если сотрудник отказывается вернуть средства, вопрос может быть урегулирован только в суде. Закон ограничивает размер ежемесячных удержаний, как правило, 20% от заработка, а в особых случаях — до половины дохода.

Ранее Ганькина заявила, что по закону не запрещено обсуждать свою зарплату с коллегами. По ее словам, ситуация с разглашением чужой заработной платы будет складываться иначе.