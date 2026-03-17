17 марта 2026 в 15:15

В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан

Член ОП Рыбальченко призвал разрешить беременным работать дистанционно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беременным россиянкам следует разрешить работать дистанционно или по свободному графику, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, такие форматы занятости повышают вероятность рождения большего числа детей.

Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, — предложил Рыбальченко.

Он отметил, что работодатели постепенно меняют отношение к сотрудникам, все чаще учитывая их личные обстоятельства. По его словам, внедрение подобных практик будет дополнительной мерой поддержки семей.

Ранее Рыбальченко заявил, что элементы так называемого «совместного декрета» позволят облегчить быт только что родивших матерей. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

