В ОП предложили перевести на удаленку одну категорию граждан

Беременным россиянкам следует разрешить работать дистанционно или по свободному графику, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, такие форматы занятости повышают вероятность рождения большего числа детей.

Стоило бы внедрять дистанционную работу и гибкие графики для беременных женщин и женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, — предложил Рыбальченко.

Он отметил, что работодатели постепенно меняют отношение к сотрудникам, все чаще учитывая их личные обстоятельства. По его словам, внедрение подобных практик будет дополнительной мерой поддержки семей.

Ранее Рыбальченко заявил, что элементы так называемого «совместного декрета» позволят облегчить быт только что родивших матерей. Он предложил отпускать в оплачиваемый отпуск ближайших родственников новорожденных.