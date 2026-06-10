В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду

В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду Роскачество: работники вправе попросить о смене формата работы в жаркую погоду

Если работнику тяжело находиться в душном офисе в жаркую погоду, он вправе попросить руководителя о смене графика или формата работы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Роскачество. Например, сотрудник может предложить сдвинуть рабочие часы или вовсе временно перейти на удаленку.

Сотрудник может уйти [из офиса] в коворкинг или домой. Современные модели управления позволяют выстраивать рабочий режим, не опираясь на строгие юридические нормы. Управление по задачам и результату позволяет гибко реагировать на внешние обстоятельства, в том числе на жару. Главное — успевать выполнять свои ключевые задачи эффективно и в срок, — отметили в Роскачестве.

Эксперты напомнили, что статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда. Температурный режим на рабочих местах в офисе должен строго соответствовать актуальным требованиям СанПиН. Работодатель должен следить за условиями труда и принимать меры, если микроклимат негативно влияет на здоровье и работоспособность сотрудников.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в случае жары в офисе следует жаловаться в трудовую инспекцию, если нет никакого способа договориться. Он подчеркнул, что в опенспейсе зачастую выставляется одинаковая температура. По его словам, действующие меры защиты прав работников исчерпывающие.