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10 июня 2026 в 11:30

В Роскачестве напомнили об одной возможности работников в жаркую погоду

Роскачество: работники вправе попросить о смене формата работы в жаркую погоду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если работнику тяжело находиться в душном офисе в жаркую погоду, он вправе попросить руководителя о смене графика или формата работы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Роскачество. Например, сотрудник может предложить сдвинуть рабочие часы или вовсе временно перейти на удаленку.

Сотрудник может уйти [из офиса] в коворкинг или домой. Современные модели управления позволяют выстраивать рабочий режим, не опираясь на строгие юридические нормы. Управление по задачам и результату позволяет гибко реагировать на внешние обстоятельства, в том числе на жару. Главное — успевать выполнять свои ключевые задачи эффективно и в срок, — отметили в Роскачестве.

Эксперты напомнили, что статья 212 ТК РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда. Температурный режим на рабочих местах в офисе должен строго соответствовать актуальным требованиям СанПиН. Работодатель должен следить за условиями труда и принимать меры, если микроклимат негативно влияет на здоровье и работоспособность сотрудников.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что в случае жары в офисе следует жаловаться в трудовую инспекцию, если нет никакого способа договориться. Он подчеркнул, что в опенспейсе зачастую выставляется одинаковая температура. По его словам, действующие меры защиты прав работников исчерпывающие.

Общество
жара
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Роскачество
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