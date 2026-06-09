HR-эксперт раскрыл, куда жаловаться на жару в офисе HR-эксперт Мурадян: пожаловаться на жару в офисе можно в трудовую инспекцию

В случае жары в офисе следует жаловаться в трудовую инспекцию, если нет никакого способа договориться, заявил HR-эксперт Гарри Мурадян. В разговоре с НСН он подчеркнул, что в опенспейсе зачастую выставляется одинаковая температура. По его словам, действующие меры защиты прав работников исчерпывающие.

В опенспейсе выставляется единая температура. Дальше сотрудникам придется договариваться. Можно, конечно, работодателям отпускать сотрудников на удаленку, но любая лишняя регуляторика никаких позитивных эффектов не приносит. Я не сторонник таких историй. Большая часть адекватных работодателей адекватно относится к поддержанию нормальной температуры в офисе. В большинстве рабочих мест есть кондиционеры. Если как‑то нарушаются права сотрудников, то они могут писать жалобы в органы охраны труда, чтобы те устроили выездную инспекцию. Те меры защиты прав работников, которые сейчас есть, более чем исчерпывающие. Придумывать дополнительные ограничения я не вижу смысла, — пояснил Мурадян.

Ранее депутат Каплан Панеш заявил, что за сотрудниками необходимо законодательно закрепить право работать удаленно в жару. Он отметил, что температура выше 30 градусов может быть опасна для людей с рядом заболеваний.