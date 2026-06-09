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09 июня 2026 в 11:38

В Госдуме предложили способ помочь работникам в жару

Депутат Панеш: в жару сотрудникам нужно давать возможность работать удаленно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За сотрудниками необходимо законодательно закрепить право работать удаленно в жару, заявил LIFE.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что температура выше 30 градусов может быть опасна для людей с рядом заболеваний.

Я обращаюсь в Министерство труда с предложением внести изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие право работника, чьи обязанности могут выполняться дистанционно, переходить на удаленную работу при температуре воздуха выше 30 градусов Цельсия. Особенно актуально это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением — они находятся в группе повышенного риска, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что для офисных сотрудников, согласно нормам СанПиНа, температура не должна превышать 30 градусов. По его словам, уровень заработной платы при временном переводе на удаленку должен сохраняться.

Ранее юрист Ольга Леонова рассказала, что сотрудники в России могут приостановить работу, если температура в офисе превышает установленные нормы. Для офисных работников максимальная допустимая температура в помещении летом составляет 28 градусов.

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