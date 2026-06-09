Россиянам объяснили, когда жара в офисе дает право не работать

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09 июня 2026 в 04:30

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Леонова: если температура в офисе выше 28 градусов, можно уйти с работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники в России могут приостановить работу, если температура в офисе превышает установленные нормы, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова. Для офисных работников максимальная допустимая температура в помещении летом составляет 28 градусов.

Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы, — отметила эксперт.

По ее словам, превышение температурных показателей способно негативно сказаться на состоянии здоровья сотрудников. В такой ситуации работник вправе приостановить выполнение своих обязанностей, однако должен предварительно письменно уведомить работодателя.

Леонова уточнила, что в заявлении необходимо указать температуру в помещении. При этом показания термометра рекомендуется зафиксировать в присутствии коллег. Также сотрудник должен сообщить, что приостанавливает работу до устранения нарушения.

Работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул, — подчеркнула Леонова.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что температура воздуха в Москве на повысится до плюс 32 градусов. Он отметил, что в ночные часы похолодает до плюс 20 градусов.

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