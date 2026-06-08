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08 июня 2026 в 12:44

Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре

Синоптик Ильин: в Москве с 8 по 14 июня потеплеет до 32°С

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Температура воздуха в Москве на этой неделе повысится до 32°С, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что в ночные часы похолодает до 20°С.

А вот со среды и до выходных можно ждать дождей с грозами. В том числе дождей ливневого характера. Порывы ветра во время грозы будут составлять 9—14 м/с, — рассказал Ильин.

Синоптик подчеркнул, что вероятность осадков низкая. По его словам, атмосферное давление будет находиться на уровне 748—750 мм ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что ливень, гроза и град ожидаются в Санкт-Петербурге вечером в понедельник, 8 июня. Днем, по данным специалиста, воздух в городе прогреется до плюс 25–27 градусов.

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