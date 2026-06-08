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08 июня 2026 в 12:09

Жителей Петербурга предупредили об аномальном граде и ливнях

Синоптик Колесов: град и ливень накроют Петербург 8 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ливень, гроза и град ожидаются в Санкт-Петербурге вечером в понедельник, 8 июня, написал в Telegram-канале синоптик Александр Колесов. Днем, по данным специалиста, воздух в городе прогреется до плюс 25–27 градусов. Однако после обеда из-за циклона, наступающего с юга, погода резко ухудшится.

Во второй половине дня холодный атмосферный фронт приблизится к центральным районам области и к Санкт-Петербургу. До этого воздух успеет прогреться до +25…+27 гр. Так что все условия есть для ливней, гроз, шквалов и града, — написал синоптик.

Как отметил Колесов, к 21:00 атмосферный фронт сместится, станет прохладнее — температура опустится до 20–22 градусов тепла. Следующий циклон с осадками подойдет к городу как раз к Дню России — 12 июня. В этот день в Петербурге ожидается около 20 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что ослабление жары в столичном регионе произойдет в следующие субботу и воскресенье, 13–14 июня. Синоптик добавил, что в первые дни предстоящей недели среднесуточные показатели температуры будут превышать климатическую норму на три-четыре градуса.

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