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06 июля 2026 в 05:00

Россиянам назвали количество рабочих и выходных дней в 2027 году

Черных: в 2027 году россиян ждут 247 рабочих дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ожидают 247 рабочих дней, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Надежда Черных. По словам эксперта, количество дней отдыха с учетом выходных и государственных праздников составит 118.

В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней, — сказала Черных.

Ранее кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова рассказала, что сотрудники в России могут приостановить работу, если температура в офисе превышает установленные нормы. Для офисных работников максимальная допустимая температура в помещении летом составляет 28 градусов.

До этого RT HR-эксперт Юлия Исакова рассказала, что сотрудник имеет право объединить два отпуска за разные рабочие годы, при этом ему следует согласовать это с руководством компании. Обычно так делают в случаях, когда у человека накопились неиспользованные дни отдыха за предыдущие периоды.

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