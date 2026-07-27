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27 июля 2026 в 13:47

Врач ответил, как поддерживать уровень активности в офисе

Врач Хорошев: в офисе можно делать изометрическую гимнастику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В офисе можно поддерживать уровень активности с помощью изометрической гимнастики, рассказал «Радио 1» врач-невролог Павел Хорошев. Он отметил, что при таком подходе упражнения необходимо выполнять каждые 40 минут.

Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепил руки, потянул их в стороны. Или ладошками сложил — пытается сжать несуществующую вещь между ладонями, — рассказал Хорошев.

Врач подчеркнул, что такая разминка развивает силу мышц и помогает сжигать калории, но не увеличивает объем мускулатуры. По его словам, также важно следить за питанием и поддерживать водный баланс.

Ранее фитнес-тренер Марина Шкилева рассказала, что лимфатическая зарядка в кровати поможет сохранить форму в отпуске. Она отметила, что на отдыхе можно выбирать легкие варианты активности.

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