Врач ответил, как поддерживать уровень активности в офисе Врач Хорошев: в офисе можно делать изометрическую гимнастику

В офисе можно поддерживать уровень активности с помощью изометрической гимнастики, рассказал «Радио 1» врач-невролог Павел Хорошев. Он отметил, что при таком подходе упражнения необходимо выполнять каждые 40 минут.

Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепил руки, потянул их в стороны. Или ладошками сложил — пытается сжать несуществующую вещь между ладонями, — рассказал Хорошев.

Врач подчеркнул, что такая разминка развивает силу мышц и помогает сжигать калории, но не увеличивает объем мускулатуры. По его словам, также важно следить за питанием и поддерживать водный баланс.

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