Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске Фитнес-тренер Шкилева: зарядка в кровати поможет сохранить форму в отпуске

Лимфатическая зарядка в кровати поможет сохранить форму в отпуске, рассказала LIFE.ru фитнес-тренер Марина Шкилева. Она отметила, что на отдыхе можно выбирать легкие варианты активности.

Сделайте с утра лимфатическую зарядку, пока еще не встали с постели. Для этого нужно поднять руки и ноги вверх и вибрировать ими в течение минуты. Затем можно встать, выполнить 15 приседаний и повращать ногами по 15 раз в каждую сторону. Это поможет убрать застои и расшевелить таз, — рассказала Шкилева.

Фитнес-тренер подчеркнула, что после утренней зарядки можно выполнить комплекс без тренажеров. По ее словам, для поддержания физической формы подойдут отжимания и приседания.

Ранее фитнес-тренер Эмиль Халимов рассказал, что оптимальным временем для тренировки в жаркую погоду является период до 09:00 или после 19:00. При этом, по его словам, интенсивность упражнений лучше снизить, а объем употребляемой воды — увеличить.