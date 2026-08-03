В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате Депутат Леонов: оформить больничный можно через аудиоконсультацию с врачом

Люди, болеющие коронавирусом, ОРВИ или гриппом, вправе оформить больничный лист дистанционно, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Они могут сделать это через аудиоконсультацию с врачом.

Можно получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в кол-центр по телефону 122 или по телефону местной поликлиники. Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней. Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно, — уточнил Леонов.

Парламентарий отметил, что, если пациент не успел выздороветь к моменту закрытия больничного, продлить его можно будет только при личном визите к врачу — либо на дому, либо в поликлинике. При этом недавно появилась возможность закрывать листы через мессенджер MAX, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что самозанятые в России смогут брать оплачиваемые больничные с 1 сентября. Это касается тех, кто присоединился к эксперименту по добровольному социальному страхованию, который стартовал с 1 января 2026 года.