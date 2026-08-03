Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:23

В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате

Депутат Леонов: оформить больничный можно через аудиоконсультацию с врачом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди, болеющие коронавирусом, ОРВИ или гриппом, вправе оформить больничный лист дистанционно, напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Они могут сделать это через аудиоконсультацию с врачом.

Можно получить аудиоконсультацию врача и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого необходимо позвонить в кол-центр по телефону 122 или по телефону местной поликлиники. Как правило, такой больничный можно открыть на семь дней. Если же человек выздоравливает за это время, то закрыть больничный он также может дистанционно, — уточнил Леонов.

Парламентарий отметил, что, если пациент не успел выздороветь к моменту закрытия больничного, продлить его можно будет только при личном визите к врачу — либо на дому, либо в поликлинике. При этом недавно появилась возможность закрывать листы через мессенджер MAX, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что самозанятые в России смогут брать оплачиваемые больничные с 1 сентября. Это касается тех, кто присоединился к эксперименту по добровольному социальному страхованию, который стартовал с 1 января 2026 года.

Власть
заболевания
больничные
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Острове Мечты» открылась новая часть парка развлечений
Секретаря СНБО Умерова могут назначить главой СВР Украины
Прокуратура взяла на контроль заражение школьницы ВИЧ в российской больнице
Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
Иностранного участника предотвращенного в Ставрополье теракта арестовали
Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе
Терапевт назвала неочевидные признаки анемии
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ
Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне
В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате
Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки
Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик
В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Власти приняли экстренные меры после гибели людей при атаке на Геленджик
Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО
Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ
Черноморский флот «скормил рыбам» безэкипажный катер ВСУ
Украину захлестнула волна из должников по коммуналке
Крокодилы «пересели» на сапы и гидроскутеры
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.