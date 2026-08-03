Туристы остались за бортом катера на Байкале Катер с туристами перевернулся на Байкале

На Байкале перевернулся катер, в котором находились туристы, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, к судну мог быть прикреплен водный диван, внутри которого также находились отдыхающие.

Инцидент с катером произошел рядом с поселком Горячинск. На канале рассказали, что в какой-то момент водитель потерял управление. По предварительной информации, никто не пострадал — всех эвакуировали на берег.

Ранее пьяный судоводитель на моторном катере переехал шестилетнюю девочку, когда она плавала в Волге. Винт судна, которым управлял мужчина, нанес ребенку тяжелые травмы, девочка находилась в критическом состоянии.

Также один человек погиб в результате столкновения катера и лодки на реке Амур в Хабаровском крае. Инцидент произошел в ночь на 2 августа около пристани города Амурска: лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали, когда в нее врезался катер.

До этого в Якутии на реке Алдан опрокинулась моторная лодка с пятью мужчинами, в результате чего четверо человек погибли. Единственный выживший смог доплыть до берега.