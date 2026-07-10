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10 июля 2026 в 08:06

Четыре человека погибли при опрокидывании лодки в Якутии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Якутии на реке Алдан опрокинулась моторная лодка с людьми, погибли четыре человека, передает Telegram-канал «112». Компания из пяти мужчин накануне отправилась на рыбалку на плавсредстве марки «Обь» от поселка Хытыстыр.

В пути неподалеку от населенного пункта Угоян их судно внезапно перевернулось, и все находившиеся на борту люди оказались в воде. Единственным выжившим оказался 34-летний Александр К., которому удалось самостоятельно доплыть до суши. Мужчина рассказал, что видел, как его товарищи тоже пытались спастись, однако сам он сразу после выхода на берег потерял сознание от истощения.

Александр пришел в себя только на следующий день, затем пешком направился в сторону поселка, где ему помогли местные жители. Спасатели нашли тела только двоих погибших участников рыбалки. Поиски двух других продолжаются.

Ранее стало известно, что в Кызыле разыскивают двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвуют 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. Правоохранители выяснили, что дети могли находиться на берегу реки Енисей в районе дамбы на Колхозной улице.

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