Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки

Водолазы обнаружили тело третьего пропавшего мужчины на реке Алдан, сообщает служба спасения Якутии в Telegram-канале. Его нашли в 20 км от места, где в четверг, 9 июля, опрокинулась моторная лодка.

Сегодня 12 июля в 16:25 (10:25 мск) водолазы службы спасения Якутии обнаружили тело мужчины на реке Алдан. Тело было найдено в 20 км ниже по течению от места опрокидывания лодки. Работу по поиску вели с помощью гидролокатора бокового обзора. Погибшим оказался один из четырех мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля, — сказано в сообщении.

Трагический инцидент произошел в 25 километрах выше села Угоян. Моторная лодка внезапно перевернулась, и все находившиеся на борту люди, включая судоводителя, оказались в воде. Единственным выжившим оказался 34-летний Александр К., которому удалось самостоятельно доплыть до суши. Тела двух погибших были обнаружены 10 июля. Родственники нашли их на дне реки и извлекли на берег.

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