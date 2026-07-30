Российскую авиакомпанию оштрафовали за отказ пассажирам в перевозке Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тыс. рублей из-за отказа в перевозке

Авиакомпанию «Победа» привлекли к ответственности за ущемление прав пассажиров в новосибирском аэропорту, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

Скандальный инцидент произошел в марте этого года в аэропорту Толмачево. Шестеро человек не смогли вылететь в Москву, имея купленные билеты. Причиной отказа в посадке стал овербукинг — ситуация, при которой перевозчик продает больше билетов, чем фактически может предоставить. По итогам разбирательства компанию признали виновной в повторном оказании сервиса с нарушениями требований. Перевозчик должен заплатить денежный штраф.

Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и вылет воздушных судов в аэропорте Тюмени. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет, направлявшийся из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт отправления вскоре после взлета. Причиной послужило столкновение лайнера с птицей. Осмотр после посадки не выявил каких-либо дефектов на борту.