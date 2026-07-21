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21 июля 2026 в 20:17

У двух российских авиакомпаний выявили нарушения

Ространснадзор нашел нарушения у двух авиакомпаний Магаданской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ространснадзор обнаружил нарушения воздушного законодательства у двух авиаперевозчиков в Магаданской области, сообщает пресс-служба ведомства на платформе МАКС. По итогам проверок компаниям выдали предписания об устранении недочетов.

Ространснадзор провел обязательные профилактические визиты в отношении двух авиаперевозчиков — ООО «Поляр Авиа» и МОГБУ «Авиация Колымы». Проверки выявили ряд нарушений воздушного законодательства, требующих оперативного устранения, — уточнило ведомство.

В ходе инспекций специалисты оценили соблюдение Федеральных авиационных правил. Особое внимание уделялось подготовке и выполнению полетов, техническому обслуживанию воздушных судов, а также уровню подготовки летного и кабинного экипажей.

Ситуация с исправлением зафиксированных замечаний остается на контроле надзорного органа. Авиакомпаниям предстоит в установленные сроки устранить все выявленные недостатки.

Ранее в ходе профилактического визита к авиакомпании «Виктавиа» специалисты Ространснадзора зафиксировали 11 нарушений законодательства и выдали перевозчику два предписания. Четыре недочета были устранены инспекторами непосредственно во время проверки.

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