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30 июля 2026 в 14:06

Мирный житель погиб в Удмуртии от удара БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Удмуртии при атаке беспилотника погиб мирный житель, сообщила в МАКСе врио главы региона Ольга Абрамова. На севере республики уничтожены два БПЛА.

В небе на севере республики уничтожены два БПЛА. К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы, — написала Абрамова.

Ранее пресс-служба RWB сообщила, что на складе Wildberries в Сарапуле произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. В компании уточнили, что возгорание возникло после атаки ВСУ.

Южная транспортная прокуратура сообщила, что после атаки беспилотников в порту Тамань Краснодарского края получила повреждения инфраструктура. В результате удара также пострадали несколько человек. В ведомстве отметили, что специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе за минувшие сутки сбили 134 украинских беспилотника. Кроме того, приграничные районы региона подверглись 131 артиллерийскому обстрелу.

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