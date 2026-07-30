Деревянко рассказал об отношениях с дочерьми Деревянко признался, что у него доверительные отношения с дочерьми

Актер Павел Деревянко в беседе с KP.RU рассказал, что у него доверительные отношения с дочерьми Варварой и Александрой. При этом он признался, что младшая из них называет его скуфом.

Младшая дочь Александра меня, конечно, троллит. Говорит: «Папа, ты скуф». Надо спросить у нее, она на самом деле так считает или шутит. Надеюсь, что шутит, — поделился Деревянко.

Он также отметил, что старшая дочь Варвара часто обращается к нему за советом. По признанию актера, он хочет стать многодетным отцом. По его словам, для него нет ничего важнее семьи и любимой профессии.

Ранее Деревянко рассказал, что полностью полагается на жену Зою Фуць в вопросах выбора одежды. По словам артиста, самостоятельно подбирать вещи ему сложно, тогда как супруга делает это мгновенно и безошибочно.