Деревянко рассказал о роли жены в выборе своего гардероба

Актер Павел Деревянко на открытии совместного с супругой Зоей Фуць бутика FABZPRO признался, что полностью полагается на жену в вопросах выбора одежды. По словам артиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, самостоятельно подбирать вещи ему сложно, тогда как Зоя делает это мгновенно и безошибочно.

У моей жены потрясающее чувство стиля, красоты, она и сама красивая. Она яркая, она веселая, задорная, и у нее обалденное чувство вкуса [во всем], что касается одежды, что касается людей. И я рад, мне выбирать [одежду] сложно, а Зоя говорит: вот так и так. Она даже в магазине не ищет ничего, она говорит: вот это, вот это, вот это, все. Глаз наметан, — сказал Деревянко.

Ранее Деревянко заявил, что за бюджет в семье отвечает он. При этом его супруга добавила, что каждый в семье контролирует расходы сам.

До этого Деревянко вместе со своей 15-летней дочерью Варварой вышел в свет. В соцсетях артист рассказал, что они сходили в Новую Третьяковку, куда девочка привела его, чтобы познакомить с искусством. По словам актера, старшая дочь сама отвела его в музей и заявила, что ему это необходимо.