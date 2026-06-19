Актер Деревянко ответил, кто отвечает за бюджет в семье Деревянко заявил, что отвечает за семейный бюджет

Актер Павел Деревянко на открытии совместного с супругой Зоей Фуць бутика FABZPRO заявил, что за бюджет в семье отвечает он. Фуць добавила, что каждый в паре контролирует расходы сам, передает корреспондент NEWS.ru.

Я отвечаю, — сказал Деревянко.

Зою Фуць впервые заметили с Деревянко в 2021 году. Пара долго скрывала свои отношения, но в 2024 году публично подтвердила роман и начала вместе появляться на мероприятиях. Прежде избранница артиста жила в Красноярске и была замужем, у нее двое сыновей от первого брака.

Ранее Деревянко появился на публике со своей 15-летней дочерью Варварой. В соцсетях он уточнил, что они вместе посетили Новую Третьяковку, где подросток хотела познакомить отца с искусством.

До этого Деревянко не исключил, что повторит промоакцию с установкой деревянных статуй со своим лицом, одна из которых ранее была разрушена в Таганроге, перед премьерой нового фильма «Семьянин». В беседе с NEWS.ru он отметил, что инсталляция изначально создавалась как шуточный и недолговечный элемент пиара.