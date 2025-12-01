День матери
01 декабря 2025 в 17:10

«Такая народная любовь»: Деревянко высказался о сносе памятника в Таганроге

Деревянко захотел повторить акцию с установкой статуй с его лицом по всей России

Павел Деревянко Павел Деревянко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Павел Деревянко не исключил, что повторит промоакцию с установкой деревянных статуй со своим лицом, одна из которых ранее была разрушена в Таганроге, перед премьерой нового фильма «Семьянин». В беседе с NEWS.ru он отметил, что инсталляция изначально создавалась как шуточный и недолговечный элемент пиара. По словам артиста, быстрая и неформальная реакция публики лишь добавила иронии всей затее.

Установка деревянной статуи с моим лицом в Таганроге — это акция в преддверии премьеры, это была такая ироничная шутка для промо фильма «Семьянин», который 4 декабря начнут показывать во всех кинотеатрах России. Это забавно, что его разрушили, вот такая вот народная любовь. Я не печалюсь, улыбаюсь, смеюсь. Все это забавно. Вполне может быть, что подобная промоакция повторится. Да, возьмем на вооружение и будем перед каждой премьерой устанавливать по памятнику в городах России, — высказался Деревянко.

Ранее стало известно, что в Таганроге на улице Котлостроительной разрушили шуточный памятник в честь жившего на ней Деревянко. Статуя актера с «Оскаром» в руках вызвала бурное обсуждение в социальных сетях: одни предложили перенести арт-объект на набережную города, другие назвали его «криповым».

