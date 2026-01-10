Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Эта знаменитая сербская слоёная лепёшка — настоящее кулинарное чудо, где скромные ингредиенты превращаются в праздничный десерт. Её секрет в многослойности: тончайшие пласты теста, щедро смазанные маслом, перемежаются с творожной начинкой, а в некоторых слоях неожиданно встречается сладкая сметана (или каймак). При выпекании эти слои создают неповторимую текстуру — от хрустящей золотистой корочки до сочной, нежной сердцевины.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста или тонкого теста фило, 500 г рассыпчатого творога, 200 г каймака или густой сметаны, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г растопленного сливочного масла. Смешайте творог с одним яйцом и половиной сахара. В отдельной миске взбейте каймак (сметану) с оставшимся яйцом и сахаром. Разделите тесто на 9 частей. Раскатайте первый пласт, выложите его на смазанный маслом противень и смажьте растопленным маслом. Повторите так ещё два слоя. Четвёртый слой теста смажьте творожной начинкой. Пятый слой смажьте маслом, шестой — сметанной начинкой. Седьмой и восьмой слои снова промажьте только маслом. Заключительный девятый слой положите сверху, завернув внутрь края пирога, и смажьте взбитым яйцом. Выпекайте гибаницу 40–45 минут при 180 °C до румяного золотистого цвета. Подавайте тёплой, нарезав на квадратные порции.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.