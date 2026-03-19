Пельмени не варю и не жарю — готовлю по-столичному: даже дешевые магазинные будут как в ресторане

Забудьте о привычной варке и жарке пельменей — этот способ приготовления превратит даже самый дешевый магазинный полуфабрикат в изысканное блюдо как в ресторане.

Пельмени по-столичному, запеченные в сливочном соусе под сырной шапочкой, получаются невероятно нежными, сочными и ароматными. Аромат этого блюда собирает домочадцев на кухне задолго до готовности.

Для приготовления понадобится: 500 г замороженных пельменей, 200 мл сливок (10-20%), 150 г тертого сыра, 1 небольшая луковица, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. сливочного или растительного масла, соль, перец, зелень по желанию.

Рецепт: лук мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте измельченный чеснок, прогрейте 30 секунд. Влейте сливки, посолите, поперчите и доведите до легкого кипения. В форму для запекания выложите замороженные пельмени в один слой. Залейте сливочным соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Сверху посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить мясную запеканку а-ля бургер.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
