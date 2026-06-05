Жареные пельмени быстрее вареных: 4 лучших рецепта — хрустящие и сытные

Если лень варить пельмени, а есть хочется, попробуйте пожарить любимый полуфабрикат. Всего 15 минут на сковороде, и у вас будет горячий ужин с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Поделились четырьмя проверенными вариантами: классика, в ароматном соусе, по-азиатски и с сырной корочкой. Берите любые пельмени — мясные, куриные или с грибами, результат везде получится отличным.

Рецепт № 1. Классические жареные пельмени — хрустящие снаружи

Возьмите 400 г замороженных пельменей. Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте 2 ст. л. подсолнечного масла. Выложите пельмени в один слой и обжаривайте 4–5 минут, пока низ не подрумянится. Затем переверните, добавьте 50 мл воды, накройте крышкой и готовьте еще 5–6 минут, чтобы они пропарились внутри. Снимите крышку и подержите на сковороде еще 2–3 минуты, чтобы пельмени хрустели.

Получаются румяные пельмени с хрустящим донышком и сочной начинкой. Подавайте со сметаной или кетчупом.

Совет: не размораживайте пельмени заранее — достали из морозилки и тут же жарьте, тогда они лучше держат форму.

Рецепт № 2. Жареные пельмени в сметанном соусе — сочные и нежные

В сковороде разогрейте 2 ст. л. масла, выложите 400 г замороженных пельменей и обжарьте 3–4 минуты до легкой корочки. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу и готовьте вместе еще 2 минуты. Влейте 150 мл воды, 100 г сметаны, 1 ч. л. томатной пасты, щепотку соли, черного перца и 0,5 ч. л. паприки. Накройте крышкой и тушите 7–8 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Пельмени пропитываются кремовым соусом и становятся очень нежными. Отличный вариант для ужина.

Совет: если соус получился слишком густым, добавьте 2–3 ст. л. воды в конце тушения.

Рецепт жареных пельменей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Жареные пельмени по-азиатски — с соевым соусом и кунжутом

Разогрейте в сковороде 2 ст. л. подсолнечного масла, выложите 400 г пельменей и обжарьте 4 минуты с одной стороны. Переверните, добавьте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. меда, 1 измельченный зубчик чеснока и 0,5 ч. л. имбиря (сухого или свежего). Влейте 50 мл воды, накройте крышкой на 5 минут. Снимите крышку, посыпьте 1 ст. л. кунжута и обжаривайте еще 2–3 минуты до карамелизации.

Получается яркий азиатский вкус с легкой сладко-соленой ноткой. Подавайте с зеленым луком и острым перцем.

Совет: для большей остроты добавьте 0,5 ч. л. чили-хлопьев вместе с соевым соусом.

Рецепт № 4. Жареные пельмени с сырной корочкой — сытные и аппетитные

Обжарьте 400 г замороженных пельменей на 2 ст. л. масла 5 минут до румяности с обеих сторон. Посыпьте сверху 80 г тертого сыра, добавьте 2–3 ст. л. воды, накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты, чтобы сыр расплавился. Снимите крышку и дайте корочке слегка подсохнуть.

Сырная корочка делает пельмени особенно вкусными и сытными — настоящий хит для любителей сыра.

Совет: сыр берите хорошо плавящийся, например моцареллу, тогда корочка получится ровной и тянущейся.

Советы, как приготовить идеальные жареные пельмени

Лучше всего жарить пельмени на чугунной или хорошей антипригарной сковороде — тогда они не прилипают и равномерно румянятся.

Не жалейте масла на первом этапе, но потом можно уменьшить огонь.

Если пельмени крупные, время приготовления увеличивайте на 2–3 минуты.

Чтобы закуска хорошо хрустела, в конце жарьте без крышки.

Можно экспериментировать: добавлять в классические грибы или зелень, в соус — сливки вместо сметаны, а в азиатский вариант — немного кунжутного масла в конце. Готовые жареные пельмени хорошо сочетаются со свежими овощами, салатом из капусты или просто маринованными огурчиками.

Собрали 3 лучших рецепта сырников: будут готовы за 10 минут.