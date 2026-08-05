Забудьте о рубленых котлетах — беру куриную грудку и готовлю «Ласточкины гнезда»: сочно и без муки

Забудьте о рубленых котлетах — беру куриную грудку и готовлю «Ласточкины гнезда»: сочно и без муки

Беру куриную грудку и вместо отбивных и рубленых котлет готовлю «Ласточкины гнезда». Та же курица, только благодаря шапочке она получается намного сочнее, вкуснее и интереснее.

Ингредиенты: 500 г куриной грудки, 3 вареных яйца, 100 г сыра, 1 болгарский перец, 1 помидор, 2 ст. л. майонеза, соль, перец, специи. Грудку перемолите в фарш или мелко порубите ножом, добавьте соль и специи, сформируйте лепешки, выложите на противень с пергаментом и слегка приплюсните. Затем смешайте тертые яйца, тертый сыр, мелко нарезанные перец и помидор с майонезом, выложите эту смесь горкой на каждую куриную лепешку и запекайте 25–30 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить «Ласточкины гнезда». Грудку в таком виде с удовольствием съели и мужчины, и дети. Блюдо получилось праздничным и сытным. А если в шапочку добавить еще немного чеснока, то аромат будет стоять на весь дом.

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