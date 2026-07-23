Мариную в обычном яйце и отправляю на сковородку: курица «Пармиджано» — хрустящая, не размокает

Мариную в обычном яйце и отправляю на сковородку: курица «Пармиджано» — хрустящая, не размокает

Курица «Пармиджано» — это итальянское блюдо, которое легко приготовить дома. Маринование в яйцах с чесноком и зеленью делает мясо сочным, а панировка дает хрустящую корочку.

Возьмите 2 куриных филе, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень петрушки, 150 г панировочных сухарей, 50 г пармезана. Филе нарежьте поперек на отбивные, слегка отбейте. Яйца взбейте с измельченным чесноком, солью и мелко рубленной зеленью, залейте курицу и оставьте на 30 минут в холодильнике. Затем смешайте сухари с натертым на мелкой терке пармезаном, обмакните каждый кусок в эту смесь с двух сторон и обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что курочка даже после остывания осталась хрустящей и не размокла. Совет: перед панировкой обсушите курицу салфеткой — корочка будет лучше держаться.

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