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23 июля 2026 в 20:30

Мариную в обычном яйце и отправляю на сковородку: курица «Пармиджано» — хрустящая, не размокает

Фото: D-NEWS.ru
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Курица «Пармиджано» — это итальянское блюдо, которое легко приготовить дома. Маринование в яйцах с чесноком и зеленью делает мясо сочным, а панировка дает хрустящую корочку.

Возьмите 2 куриных филе, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень петрушки, 150 г панировочных сухарей, 50 г пармезана. Филе нарежьте поперек на отбивные, слегка отбейте. Яйца взбейте с измельченным чесноком, солью и мелко рубленной зеленью, залейте курицу и оставьте на 30 минут в холодильнике. Затем смешайте сухари с натертым на мелкой терке пармезаном, обмакните каждый кусок в эту смесь с двух сторон и обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что курочка даже после остывания осталась хрустящей и не размокла. Совет: перед панировкой обсушите курицу салфеткой — корочка будет лучше держаться.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из куриной грудки — нежнее котлет по-киевски.

Проверено редакцией
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