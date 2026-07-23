В России спрогнозировали, что ждет мир на фоне эскалации на Ближнем Востоке Эксперт Харланов: обострение конфликта в Иране грозит продовольственным кризисом

Обострение конфликта США и Ирана грозит мировой экономике новой волной инфляции, подорожанием товаров и продовольственным кризисом, заявил ИС «Вести» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Алексей Харланов. По словам эксперта, мировая экономика уже находится в глубокой рецессии, а запасы нефти — на минимуме из-за очередной блокады Ормузского пролива.

Опять мы в этой ситуации оставляем голодными Африку, Азию и те страны, которые очень зависимы от существующей логистики. Сегодня мир действительно находится на грани череды конфликтов, неуправляемого хаоса, который американцы вместе с израильтянами создали на Ближнем Востоке. Но при этом они получают не только всю нефть в долларах, но и рост котировок, — сказал Харланов.

Ранее стало известно, что цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг, 23 июля, впервые с 19 марта превысила $750 (58,5 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке.