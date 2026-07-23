Человек на путях задержал поезда на фиолетовой ветке в центре Москвы

Человек на путях задержал поезда на фиолетовой ветке в центре Москвы Поезда курсируют с увеличенным интервалом на фиолетовой ветке московского метро

Поезда на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро курсируют с увеличенным интервалом, сообщил Telegram-канал «Московская хроника». Отмечается, что причиной сбоя стал человек на путях.

Ранее полицейские задержали подростка, который проник на пути в метро Москвы. В столичном главке МВД России сообщили, что школьник пролез через технологический лаз. Матери несовершеннолетнего грозит предупреждение или штраф до 2 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. У несовершеннолетних наблюдались судороги и признаки возможного отравления. Пострадавшим от девяти до 14 лет, в момент происшествия они находились без сопровождения взрослых. При этом в вагоне находились и другие пассажиры, однако недомогание почувствовали только четверо детей.

Прежде стало известно, что подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о террористическом акте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.