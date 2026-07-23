Подросток решил прогуляться по рельсам метро

Полицейские задержали подростка, который проник на пути в метро Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД России. Отмечается, что школьник пролез через технологический лаз. Матери несовершеннолетнего грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей.

На перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от «Рязанского проспекта» к «Выхино», дежурный по станции заметил на путях постороннего. Прибывшие полицейские <..> задержали нарушителя — им оказался мальчик 2012 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. У несовершеннолетних наблюдались судороги и признаки возможного отравления. Пострадавшим от девяти до 14 лет, в момент происшествия они находились без сопровождения взрослых. При этом в вагоне находились и другие пассажиры, однако недомогание почувствовали только четверо детей.

До этого подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о террористическом акте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку между станциями Шувалово и Парголово. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.