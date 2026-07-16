Несколько детей внезапно забились в судорогах в метро Петербурга

Четырем детям стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ. По информации источника, у несовершеннолетних наблюдались судороги и признаки возможного отравления.

В Петербургском метрополитене сообщили, что сотрудники станции вызвали скорую помощь, когда дети самостоятельно обратились за помощью и рассказали о плохом самочувствии. Пострадавшим от девяти до 14 лет, в момент происшествия они находились без сопровождения взрослых. При этом в вагоне находились и другие пассажиры, однако недомогание почувствовали только четверо детей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее школьник отравился парами вейпа в Подмосковье. По словам матери подростка, она нашла 14-летнего сына лежащим в туалете. Он покурил электронную сигарету, и ему стало плохо.

До этого школьник из Бурятии попал в реанимацию после курения вейпа. У 14-летнего подростка изо рта пошла пена с кровью и начались судороги. Юношу экстренно госпитализировали в республиканский наркологический диспансер. Медики диагностировали у пострадавшего острую гипоксию.