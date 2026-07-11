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11 июля 2026 в 20:35

Школьник покурил вейп и потерял сознание

В Подмосковье подростка госпитализировали после курения вейпа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Школьник отравился парами вейпа в Подмосковье, пишет Telegram-канал «112». По словам матери подростка, она нашла 14-летнего сына лежащим в туалете. Он покурил электронную сигарету, после чего ему стало плохо.

Женщина вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.

До этого школьник из Бурятии попал в реанимацию после курения вейпа. У 14-летнего подростка изо рта пошла пена с кровью и начались судороги. Юношу экстренно поместили в республиканский наркологический диспансер.

Сообщалось, что использование вейпов может спровоцировать инсульт из-за негативного воздействия никотина на сосуды. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, главная опасность электронных сигарет заключается в неизвестном составе жидкостей, который производители не раскрывают полностью.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому сведения о составе сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции перестанут быть коммерческой тайной. Речь идет об ингредиентах, которые приводят к усилению никотиновой зависимости.

Москва
Подмосковье
подростки
курение
вейпы
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