Состав сигарет и вейпов перестанет быть коммерческой тайной Правительство внесло в Госдуму законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому сведения о составе сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции перестанут быть коммерческой тайной, следует из материалов Системы обеспечения законодательной деятельности. Корректировки предложили внести в пункт «О коммерческой тайне», расширив перечень информации, которая подлежит обязательному раскрытию.

Речь идет об ингредиентах, которые приводят к усилению никотиновой зависимости, оказывают токсическое воздействие, а также обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. В кабмине отметили, что сейчас потребители табачной продукции не обладают полной информацией о ее составе, что нарушает их права.

Согласно документу, новый закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года. Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в парламенте назначен замглавы Минздрава Олег Салагай.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупреждал, что использование вейпов может спровоцировать инсульт из-за негативного воздействия никотина на сосуды. По словам медика, главная опасность электронных сигарет заключается в неизвестном составе жидкостей, которые производители не раскрывают полностью.