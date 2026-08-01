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01 августа 2026 в 06:49

ВС России стали пользоваться подземными складами под Сумами

МО РФ: тыловики «Севера» создают подземные склады с продовольствием под Сумами

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В зоне ответственности группировки «Север» на Сумском направлении тыловые подразделения создают подземные склады продовольствия и столовые. Это делается для защиты личного состава от обстрелов и дронов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своих социальных сетях.

В тыловых районах […] развернуты полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни, пункты выдачи воды, а также углубленные продовольственные пункты и столовые, — указано в публикации.

Горячее питание организовано в углубленных столовых непосредственно под землей для обеспечения безопасности. Там бойцы могут также отдохнуть и психологически разгрузиться.

Доставка ГСМ, боеприпасов, провизии и воды ведется с учетом оперативной обстановки. При невозможности использования грузовиков применяются багги, мотоциклы и беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ при зачистке Торского использовали подпольные проходы, которые бойцы назвали «лисьими норами». Командир штурмового взвода 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии с позывным Кавказ уточнил, что параллельно с боями в подземных коммуникациях велась и зачистка на поверхности. Военнослужащие освобождали как многоквартирные дома, так и частный сектор. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

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