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01 августа 2026 в 07:24

Стало известно, сколько ударов было нанесено по заводам «Фламинго»

ВС России в июле восемь раз уничтожали связанные с производством «Фламинго» цели

Фото: МО РФ
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В июле российские войска не менее восьми раз наносили удары по украинским предприятиям, связанным с производством крылатых ракет большой дальности наземного базирования FP-5 «Фламинго», следует из подсчетов ТАСС на основе данных Министерства обороны РФ. Удары затронули предприятия в Киеве, Львовской, Ровненской и Ивано-Франковской областях, задействованные как в производстве компонентов, так и в сборке и хранении ракет.

В частности, агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» в Киеве подверглось ударам дважды — в ночь с 1 на 2 июля и в ночь с 18 на 19 июля. В Минобороны РФ характеризовали это предприятие как ключевую научно-производственную базу, выпускающую системы управления крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет в рамках проекта «Клон».

19 июля российское военное ведомство сообщило о поражении в Киеве предприятия ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш» / ГАХК «Артем», ответственного за производство компонентов систем управления вышеперечисленных ракет. В ночь с 7 на 8 июля в Киеве был нанесен удар по промышленному предприятию компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялись производство и хранение комплектующих для ракет «Фламинго».

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ВСУ используют ракеты «Фламинго», которые не являются оригинальной разработкой, чтобы произвести эффект на Запад. По его словам, применение этого оружия было направлено не на достижение военного результата, а на попытку переключить внимание с темы современных российских вооружений.

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