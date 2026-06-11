Вооруженные силы Украины используют ракеты «Фламинго», которые не являются оригинальной разработкой, чтобы произвести эффект на Запад, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, сам факт запуска такого оружия направлен не на военный результат, а на попытку перекрыть информационную повестку о современных российских вооружениях.

«Фламинго» ― это не оригинальная разработка, а «перекрашенные» ракеты. Настоящее оружие у Великобритании. Показательно, что украинский изготовитель с гордостью называет объектом своего вдохновения нацистские «Фау». Прямое и неприкрытое восхищение Третьим рейхом ― традиционная черта киевских людоедов. Запуск таких ракет ― попытка произвести впечатление на западных партнеров, которые требуют от Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) результата, в том числе медийного. Террористы видят в таких атаках способ перекрыть новости о современном российском оружии, от одного упоминания которого и Запад, и Киев цепенеют, — сказал Толмачев.

По его словам, страх перед российскими разработками у ВСУ и Запада только усиливается. Депутат также добавил, что на сегодняшний день Вооруженные силы России опробовали новые тактические методы в ходе СВО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Чебоксарам, используя ракеты «Фламинго», запущенные из районов Сумской и Харьковской областей. По его словам, дальность этих боеприпасов ограничена, а сами пуски, вероятно, производились на ходу для обеспечения высокой мобильности установок.