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26 июля 2026 в 15:34

Пушилин раскрыл число предотвращенных атак ВСУ на ДНР за неделю

Пушилин: за неделю удалось предотвратить 158 атак украинских дронов на ДНР

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Донецкой Народной Республике за неделю предотвратили 158 атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. После перехвата дронов их боевые части были обезврежены взрывотехниками.

Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 158 террористических атак со стороны противника. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики, — написал Пушилин.

Ранее в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

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