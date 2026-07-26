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26 июля 2026 в 16:04

Раскрыто, почему спасатели не добрались до погибших на Эльбрусе альпинистов

Ветер и снегопад мешают эвакуировать тела двух погибших на Эльбрусе альпинистов

Эльбрус Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тела двух погибших на Эльбрусе альпинистов не удается эвакуировать из-за мощного ветра и снегопада, а поиски еще троих членов группы продолжаются, сообщает Telegram-канал SHOT. В живых остались двое участников группы из Боснии и Герцеговины — 42-летний Харис А. и 38-летний Кемал В., в настоящее время находящиеся под медицинским наблюдением.

Тела двух погибших обнаружены на седловине Эльбруса на высоте около 5350 метров. Там из-за порывов ветра до 20–25 м/с температура по ощущениям опускается приблизительно до минус 25 градусов. Спасателям препятствует еще и практически нулевая видимость. Для продолжения поисково-спасательной операции группу спасателей усилили, однако погодные условия на Эльбрусе продолжают ухудшаться.

Группа из семи человек 25 июля совершала восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов самостоятельно спустился и сообщил, что двум участникам экспедиции стало плохо на высоте около 5100 метров. По имеющимся данным, они погибли. По предварительной информации, все участники восхождения являлись гражданами Боснии и Герцеговины.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели альпинистов на Эльбрусе. В Следственном комитете РФ сообщили, что туристическая группа совершала восхождение без сопровождения гида.

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