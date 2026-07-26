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26 июля 2026 в 11:36

На Эльбрусе вдвое усилили группировку спасателей для поиска альпинистов

Эльбрус Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Число спасателей, которые задействованы в поисках иностранных альпинистов, пропавших на Эльбрусе, увеличили вдвое, сообщает региональное ГУ МЧС на своем сайте. В настоящее время к операции привлечены 16 человек.

По состоянию на 10:00 мск усилена группировка спасателей для поиска пропавших альпинистов горе Эльбрус. К поисковым работам привлечены 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и спасатели «Кавказ.РФ», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число погибших на Эльбрусе иностранных альпинистов возросло до пяти. Группа состояла из семи граждан Боснии и Герцеговины. Отмечалось, что состояние участников восхождения ухудшилось на высоте более 5100 метров.

Также в МЧС России заявили, что тела двух погибших пока не удалось эвакуировать — они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров. Спасатели планируют продолжить операцию после улучшения погодных условий.

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