Врач перечислил главные угрозы летнего дождя

Летний дождь способствует распространению кишечных инфекций, заявил NEWS.ru ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии им. проф. В. Д. Малышева Института хирургии Пироговского Университета Сергей Симбирцев. Он отметил, что сильные дожди и подтопления смывают в воду загрязнения, включая мочу животных и сточные воды.

[Во время дождей] повышается риск лептоспироза и кишечных инфекций. Лептоспироз ― бактериальная зоонозная инфекция, передающаяся через контакт кожи и слизистых с водой, влажной почвой или растительностью, загрязненными мочой грызунов. Летние дожди часто приходят с грозами, и молния — самый недооцененный из «дождевых» рисков. Молния способна убить или вызвать остановку сердца, ожоги, неврологические нарушения и стойкую инвалидность. Около трети поражений молнией происходит в помещении — через водопровод и проводку. Поэтому во время грозы не рекомендуется принимать душ, мыть посуду и касаться воды и проводных приборов, ― сказал Симбирцев.

Врач также добавил, что дождь может спровоцировать гипотермию. Она может развиться даже при температуре выше плюс 4–10 градусов, если человек промок под дождем: мокрая одежда резко ускоряет теплопотерю, уточнил собеседник.

В группе риска [по переохлаждению] — дети, пожилые, люди в состоянии алкогольного опьянения и те, кто долго остается в мокрой одежде на ветру. Кроме того, мокрый асфальт является самостоятельным травматологическим риском. Чаще всего погодные ДТП происходят на мокром покрытии. Для пешеходов дождь повышает риск поскользнуться. Типичные травмы — переломы запястья и лодыжки, сотрясения и травмы головы. Специфический летний феномен ― это гроза с сильным ветром, которая на фоне высокой концентрации пыльцы может вызвать массовые приступы астмы и аллергических проблем. Порыв холодного фронта поднимает и разрывает пыльцевые зерна, а всплеск влажности концентрирует мелкие аллергенные частицы, которые проникают глубоко в дыхательные пути, ― резюмировал Симбирцев.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что до конца следующей рабочей недели в Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями. По словам синоптика, температурный режим будет близок к климатической норме, но на отрицательном фоне.