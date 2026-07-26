Убийство людей в Горловке: что известно об атаке ВСУ 26 июля, сколько жертв

Убийство людей в Горловке: что известно об атаке ВСУ 26 июля, сколько жертв

ВСУ атаковали гражданский автобус в Горловке, есть погибшие. Что известно об убийстве ВСУ мирного населения в Донбассе 26 июля, где был удар, как часто бьют по Донбассу?

Где ударили ВСУ в Горловке 26 июля, что известно

Утром 26 июля в Горловке объявили тревогу из-за украинских БПЛА и FPV-дронов. Telegram-канал Lpr1 передавал предупреждения об опасности по БПЛА в Горловке, Пантелеймоновке, Енакиево и в районе машиностроительного завода.

В 12:40 мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаке беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Никитовском районе. По другим данным, удар пришелся по остановке, возле которой стоял автобус.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены семь мирных жителей. Повреждено автотранспортное средство одного из коммунальных предприятий», — объявил Приходько.

Глава города указал, что в связи с оперативной обстановкой было остановлено движение автобусов маршрута № 82, который идет от ж/д станции Никитова в поселок Зайцево.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько погибших после удара ВСУ по Горловке

Вскоре после сообщения об атаке стало известно, что есть погибшие. Эту информацию подтвердил Приходько.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — объявил мэр Горловки.

В соцсетях пишут, что в результате удара погиб водитель автобуса и еще три человека.

«О случайном ударе речь не идет. Вражеский дрон целенаправленно атаковал мирных жителей», — подчеркнул военкор Юрий Котенок.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как часто дроны ВСУ атакуют Донбасс

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за неделю система «Купол Донбасса» отразила 158 террористических атак со стороны ВСУ.

«Вблизи ж/д узла под Дебальцево перехвачен украинский дрон „Блискавка“ с осколочно-фугасным боезарядом. В Горловке сводными МОГами (мобильными огневыми группами. — NEWS.ru) сбиты беспилотники „Чайка“ и „Блискавка“, которые пытались атаковать электроподстанцию. В Торезе вблизи жилых кварталов подавлены два беспилотника „Бородавочник“ с осколочно-фугасными боеголовками. В Шахтерске вблизи ж/д узла сбит украинский дрон „Барс“, вооруженный 10 кг осколочно-фугасной боеголовкой», — перечисляет Пушилин.

Атаки на мирное население идут практически непрерывно. Так, 24 июля Пушилин сообщил о гибели мирного жителя — БПЛА ударил по грузовому автомобилю при выезде из города Кировское. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Пожары в Киеве, массовое истребление АЗС: удары по Украине 26 июля

Иран готовит удар по Киеву? СБУ атаковала судно в Каспии, каким будет ответ

Наступление ВС России на Харьков 26 июля: мощный рывок, что в Купянске