Жуткая гибель на Эльбрусе: что убило группу альпинистов, кого из них спасли

Жуткая гибель на Эльбрусе: что убило группу альпинистов, кого из них спасли

Группа альпинистов из Боснии и Герцеговины погибла при восхождении на Эльбрус. Что там произошло, сколько жертв, кого удалось спасти?

Что случилось с группой альпинистов на Эльбрусе

Альпинистский клуб Vedro Zenica рассказал подробности об обернувшемся трагедией восхождении боснийских альпинистов на Эльбрус. Отмечается, что семь человек, которые пошли на восхождение, профессионалы с большим опытом. В МЧС России отметили, что боснийцы отправились на маршрут без сопровождения гида.

О том, что группа альпинистов застряла на седловине Эльбруса на высоте более 5100 метров, стало известно вечером 25 июля. Одному из спортсменов удалось спуститься и попросить о помощи. Он рассказал, что в ходе восхождения погодные условия резко ухудшились. К вечеру 25 июля ветер на седловине достиг скорости 45 км/ч, а к утру усилился до 70 км/ч. При таком ветре температура опускается ниже минус 25 градусов.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc/Global Look Press

Сколько альпинистов погибло на Эльбрусе, почему не могут вывезти тела

На помощь иностранцам выдвинулись спасатели МЧС РФ. Им удалось найти еще одного боснийского альпиниста, его эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, из семи боснийских альпинистов выжили только двое: Харис А. и Кемал В. 1983 и 1988 годов рождения.

Тела двух погибших обнаружили на седловине Эльбруса на высоте около 5350 метров. Как сообщили в управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, тела погибших пока не удается эвакуировать — слишком сильны ветер и снег.

Трех альпинистов найти не удалось. Их считают погибшими. Поисковую группу МЧС увеличили вдвое, до 16 человек, для поисков и эвакуации тел. В нее входят спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и спасатели «Кавказ.РФ».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью иностранных альпинистов на Эльбрусе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе управления по Кабардино-Балкарии Андрею Фишману представить доклад.

Читайте также:

Провел ночь рядом с телом сына: что известно о гибели мальчика на Эльбрусе

Иран готовит удар по Киеву? СБУ атаковала судно на Каспии, каким будет ответ

Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание