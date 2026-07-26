Жуткая гибель на Эльбрусе: что убило группу альпинистов, кого из них спасли

Группа альпинистов из Боснии и Герцеговины погибла при восхождении на Эльбрус. Что там произошло, сколько жертв, кого удалось спасти?
Что случилось с группой альпинистов на Эльбрусе
Альпинистский клуб Vedro Zenica рассказал подробности об обернувшемся трагедией восхождении боснийских альпинистов на Эльбрус. Отмечается, что семь человек, которые пошли на восхождение, профессионалы с большим опытом. В МЧС России отметили, что боснийцы отправились на маршрут без сопровождения гида.
О том, что группа альпинистов застряла на седловине Эльбруса на высоте более 5100 метров, стало известно вечером 25 июля. Одному из спортсменов удалось спуститься и попросить о помощи. Он рассказал, что в ходе восхождения погодные условия резко ухудшились. К вечеру 25 июля ветер на седловине достиг скорости 45 км/ч, а к утру усилился до 70 км/ч. При таком ветре температура опускается ниже минус 25 градусов.
Сколько альпинистов погибло на Эльбрусе, почему не могут вывезти тела
На помощь иностранцам выдвинулись спасатели МЧС РФ. Им удалось найти еще одного боснийского альпиниста, его эвакуировали и оказали медицинскую помощь.
По предварительным данным, из семи боснийских альпинистов выжили только двое: Харис А. и Кемал В. 1983 и 1988 годов рождения.
Тела двух погибших обнаружили на седловине Эльбруса на высоте около 5350 метров. Как сообщили в управлении МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, тела погибших пока не удается эвакуировать — слишком сильны ветер и снег.
Трех альпинистов найти не удалось. Их считают погибшими. Поисковую группу МЧС увеличили вдвое, до 16 человек, для поисков и эвакуации тел. В нее входят спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, центра «Лидер» МЧС России и спасатели «Кавказ.РФ».
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью иностранных альпинистов на Эльбрусе. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе управления по Кабардино-Балкарии Андрею Фишману представить доклад.
Читайте также:
Провел ночь рядом с телом сына: что известно о гибели мальчика на Эльбрусе
Иран готовит удар по Киеву? СБУ атаковала судно на Каспии, каким будет ответ
Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание