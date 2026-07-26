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26 июля 2026 в 02:51

Два человека погибли при восхождении на Эльбрус

СК: два покорявших Эльбрус альпиниста погибли на высоте 5,1 тыс. метров

Эльбрус Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе погибли два человека при восхождении на гору, сообщили в региональном Следственном комитете. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, 25 июля группа из семи альпинистов поднималась на вершину. Один из участников спустился вниз и сообщил, что двоим стало плохо на высоте 5,1 тыс. метров — по имеющейся информации, они скончались.

В настоящее время ведутся поиски четверых альпинистов, — уточняется в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается, на месте работают сотрудники МЧС. Причины случившегося выясняются — возможно, сказались погодные условия или состояние здоровья участников.

Уточняется, что двое погибших являются иностранцами. Пока известно, что они могли приехать из Боснии, пишет ТАСС.

При этом в 21:21 мск альпинисты с седловины горы на высоте 5,1 тыс. метров передали сигнал спасателям. Они заявили, что не могут самостоятельно спуститься и нуждаются в помощи. Тогда поступала предварительная информация, что пострадавших нет. На помощь группе альпинистов выдвинулись восемь спасателей.

Ранее сообщалось, что в армянском Цахкадзоре десятки пассажиров канатной дороги застряли на высоте из-за сбоя в электроснабжении. Часть пассажиров оказалась в креслах в воздухе, другие остались на различных участках горы без возможности подняться или спуститься.

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